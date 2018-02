Ihr Lachen war stets magisch, mitreißend – und so strahlend, dass sich niemand richtig vorstellen konnte, dass es dahinter oft dunkel war. Gaby von Thun (†65) lächelt einem auch an diesem kalten Dienstagvormittag in der kleinen Kirche St. Georg in Bogenhausen entgegen. Ihre wilden Locken springen ihr fröhlich ins Gesicht. Das Foto steht zwischen zwei weißen Kerzen, darunter lehnt ein Herz aus Rosen – in Rosa- und Rot-Tönen. Wer das Porträt von Gaby anschaut, ist prompt berührt. Zu tief sitzt noch immer der Schmerz, seit die beliebte Buchautorin und Designerin, die an schlimmen Depressionen litt, am 29. Januar in ihrer Schwabinger Wohnung ihr Leben beendet hat.