Nach Doppelpack gegen BVB Torschützenliste: Lewandowski überholt Aubameyang

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski befindet sich aktuell in absoluter Topform. Im brisanten Duell gegen den BVB erzielte der Angreifer gleich zwei Tore. Auffällig: Der Pole trifft in dieser Saison überraschend oft mehrfach in einem Spiel.