17 Jahre lang ein Engel

Alessandra Ambrosio gehörte in den letzten Jahren so gut wie zum Inventar der Show. Ihr Debüt gab sie im Alter von 20 Jahren im Jahr 2001. "Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch hier bin. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich 17 Shows mache", sagte sie dem "People"-Magazin Backstage bei der Aufzeichnung der diesjährigen "Victoria's Secret Show". "Ich freue mich sehr hier in China zu sein, weil es definitiv die größte Show aller Zeiten ist. Wir sind auf der anderen Seite der Erde. Diese Bühne ist so unglaublich und kulturell ist es so anders. Ich bin so glücklich hier zu sein."