Abschied vom alten Jahr Franz Xaver Kroetz feiert Silvester lieber leise - aus gutem Grund

"Ich bin da etwas abergläubisch und kann nicht verstehen, dass die Leute das neue Jahr so intensiv begrüßen, feiern, bejubeln. Das habe ich noch nie verstanden, auch nicht als ich jünger war. An Silvester denke ich vor allem an das Jahr, das gewesen ist. Und danke dem Himmel, dass die Kinder in Ordnung sind, dass ich nicht im Rollstuhl sitze, dass alles einigermaßen gut läuft", sagt Kroetz. Aus der Beziehung zur ehemaligen Theaterleiterin Uta Emmer stammt sein erster Sohn (*1975). Zwei Töchter und ein Sohn stammen aus der Ehe (1992-2006) mit Schauspielerin Marie Theres Kroetz-Relin (51).