Abschied auf Raten Nach 35 Jahren: Heide Keller geht beim "Traumschiff" von Bord

Heide Keller spielt seit 35 Jahren die Chef-Stewardess Beatrice in der beliebten ZDF-Serie "Das Traumschiff" . Doch nun heißt es für sie, Abschied nehmen. Keller geht von Bord, wie das ZDF auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt hat. Demnach verlasse die Schauspielerin die Erfolgsserie auf eigenen Wunsch. Aber es wird ein Abschied auf Raten. "Aktuell steckt sie mitten in den Dreharbeiten und wird noch in drei Folgen zu sehen sein: zwei regulären Folgen am 2. Weihnachtsfeiertag und an Neujahr sowie in der Folge zum 35-jährigen Traumschiff-Jubiläum, die an Ostern ausgestrahlt wird", teilte eine ZDF-Sprecherin mit.