Reise unter Lebensgefahr

Am Dienstagabend landete er in seiner Heimatstadt München. Sowohl die Botschaft als auch das Goethe-Institut in Kabul warnten den deutschen Geiger eindringlich, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Seine Anwesenheit hatte sich in der afghanischen Hauptstadt bereits herumgesprochen – und westliche Ausländer sind dort in Gefahr, von Lösegelderpressern entführt zu werden.