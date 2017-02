Absage des "Jackie"-Stars Nominiert, aber abwesend: Natalie Portman fehlt bei den Oscars

Natalie Portman (35) wird am Sonntagabend nicht zur Oscar-Verleihung kommen. Und das aus einem guten Grund: "Wegen meiner Schwangerschaft kann ich nicht an den Independent Spirit Awards und den Academy Awards teilnehmen", heißt es in einem Statement der Schauspielerin, aus dem unter anderem "The Hollywood Reporter" zitiert. Portman gehört in einer der wichtigsten Kategorien zu den Oscar-Nominierten: Für den Film "Jackie: Die First Lady" ist sie eine Anwärterin auf die Trophäe für die beste Hauptdarstellerin.