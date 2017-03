82 zu 69 Punkten

David hat der Stadtverwaltung offenbar ein sehr ausgefeiltes Konzept präsentiert – und von der Mülltrennung über den Baumschutz bis zur Kinderbetreuung alle Aspekte bedacht, die der Stadt wichtig sind. An der Beschlussvorlage waren auch das Kulturreferat, das Wirtschaftsreferat und das Sozialreferat beteiligt. Überall konnte er überzeugen. Insgesamt holte David 82 von möglichen 100 Punkten und liegt damit sehr weit vorne.

Zehra Spindler mit der "Urban League" erreichte 69 Punkte, der Kino-am-Olympiasee-Veranstalter Reinhard Straßer kam mit seinem Konzept auf 33 Punkte. In dem Papier wird noch ein Bewerber genannt: Tuncay Acar (Strom, Import-Export) hätte mit den Leuten vom Café Kosmos ebenfalls gerne den Strand übernommen. Sein Antrag wurde gar nicht geprüft: Er war zu spät eingegangen...

Musik, Literatur, Kunst - und Kinderbetreuung

David hat die Stadt mit vielen Details überzeugt. Besonders beeindruckte er mit dem Ansatz, ein "sehr großes Publikum" anzusprechen. Er kündigt "unterschiedliche musikalische Stilrichtungen sowie Programminhalte zu Literatur, Film, Kunst und Architektur" an. In literatrischen Gesprächen und Ausstellungen soll es um die Isar gehen. David hat der Stadt versprochen, freies WLAN einzurichten und eine Nachmittags-Kinderbetreuung.

An zwei Tagen will er Anwohner einladen, um ins Gespräch zu kommen, und zu nah an Bäumen werden keine Buden aufgestellt ("weder im Wurzel-, noch im Kronenbereich"). Spindlers Ergebnis fiel – anders als im Vorjahr – deutlich ab. Die Besucher kämen "zu einem Großteil vorrangig zur Entspannung", also nicht wegen der Kultur, kritisiert die Stadt.

Verhängnis Subkultur

Und: Ihr Musikprogramm sei "hauptsächlich geprägt von elektronischer Musik". Unterm Strich scheint Spindler zum Verhängnis geworden zu sein, dass sie sich nach Ansicht der Stadt zu sehr an eine Subkultur richtet – und nicht an ein „uneingeschränkt breites Publikum“, wie es explizit heißt. Spindler sagte der AZ, sie nehme das Ergebnis "sportlich" und werde sich "einen schönen, freien Sommer machen".

Akteneinsicht werde sie aber beantragen, um für die Zukunft zu lernen. Nächste Woche also dürfte der Strand-Streit wohl zu Ende gehen. In ein paar Wochen dann werden wieder Sand und Liegestühle an den Vater-Rhein-Brunnen geliefert – und die Kultur-Party beginnt.

