In den Filialen soll den Kunden schließlich umfassender Service geboten werden: So besteht beispielsweise die Möglichkeit, bestellte Kleidung gleich vor Ort in bereitgestellten Umkleidekabinen anzuprobieren. Falls die Klamotten nicht passen, können sie per Retoure direkt wieder zurückgeschickt werden. Dafür steht ein großer Packtisch mit Verpackungsmaterial, Drucker und Tablet zur Verfügung.

Qool Collect setzt auf lokale Produkte

Bislang lagern in den Hallen der Filialen mehrheitlich non-food-Artikel, in Zukunft will Robert Müller jedoch verstärkt auf Lebensmittel setzen. Bereits jetzt arbeitet Qool Collect mit 15 lokalen Unternehmen zusammen, darunter Metzgereien, Konditoreien oder Weinboutiquen. Bestellt wird telefonisch, im Web-Shop oder per E-Mail, danach wird die zubereitete Ware von Kühlwägen abgeholt und in die gewünschte Filiale gefahren. Dort wird sie je nach Bedarf in Gefrier- oder Kühlschränken gelagert.

"Wir achten genau darauf, dass die Kühlkette in dem ganzen Prozess nicht unterbrochen wird", verspricht Müller, der das Potenzial des Online-Handels von Lebensmitteln heraushebt: "In Deutschland wird der Lebensmittelmarkt im Internet noch ziemlich stiefmütterlich behandelt, andere Länder sind diesbezüglich schon viel weiter. In England werden beispielsweise schon 15 Prozent aller Lebensmittel übers Internet gekauft, hierzulande noch weniger als ein Prozent", so Müller.

Die Lagerung bei Bestellungen von Partnerunternehmen ist bei Qool Collect kostenlos. Bestellungen von anderen Unternehmen werden für 1,99 Euro pro Tag, beziehungsweise für 4,99 Euro in der Monats-Flat in den Filialen gelagert.

Bedenken, durch seine Zusammenarbeit mit dem Online-Handel den ohnehin schon am Tropf hängenden Läden in der Innenstadt Konkurrenz zu machen, hat Müller nicht. Im Gegenteil: "Wir haben so gute Läden in der Stadt, welche die Logistik im Online-Bereich nicht bewerkstelligen können. Hier kommen wir ins Spiel: Wir lagern nicht nur die Artikel von Amazon und Co., sondern wollen den Versand von lokalen Produkten ermöglichen. Keiner kennt sein Fleisch besser, als der Metzger um die Ecke."