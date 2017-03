Abhängig von Crystal Meth Sean Penn bewegte Sohn Hopper zum Entzug

"Entzug oder eine Bus-Bank?"

Sein berühmter Vater habe ihn schließlich dazu gebracht, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. "Ich habe einen Entzug gemacht, nachdem ich im Krankenhaus aufgewacht bin und Dad sagte: 'Entzug oder eine Bus-Bank?' Da habe ich mich für das Bett entschieden", erinnert sich der heute 23-Jährige. Er sei überglücklich, dass er das hinter sich habe. "Es war die schlimmste Zeit meines Lebens, denn es ist kein Spaß, wenn man an den Punkt angelangt, an dem man die Droge braucht", so Hopper weiter.