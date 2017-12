Abgesicherter Christkindlmarkt Jetzt bekommt auch der Viktualienmarkt Absperrungen

Dabei handelt es sich um die gleichen Sperren, die auch bei den Christkindlmärkten am Marienplatz, am Harras, am Weißenburger Platz und in Bogenhausen eingesetzt werden. In der vergangenen Woche bekam Münchens größter und wohl bekanntester Markt dann nochmals neue Absperrungen aus Eisen, die die bayerische Polizei testen möchte. Laut Stadt sind die Sperren als "flankierende Maßnahme" des Sicherheitskonzepts gedacht.