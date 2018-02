Entschuldigung an die Fans

"An alle, die sich extra frei und/oder ein Hotel genommen haben, die unzähligen Kilometer umsonst gefahren/geflogen sind und letztendlich an alle Enttäuschten da draußen: Ich bin mir dessen bewusst", entschuldigte sich Fischer. Sie wisse, was ihre Fans auf sich nehmen würden und dafür bedanke sie sich jeden Tag. Auch ihr Team sei davon betroffen und warte Tag für Tag. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut, aber ihr Infekt halte sich leider hartnäckig und lasse nicht zu, dass sie singen könne.

"Ich danke euch weiterhin für euer Verständnis, für eure Treue, eure lieben Genesungswünsche", schloss sie ihr Statement. Sie gedulde sich jetzt und vertraue darauf, dass alles so kommt wie es soll, wenn die Zeit reif ist. Fischer musste insgesamt vier Konzerte in Berlin und bisher zwei Auftritte in Wien aufgrund einer Infektion der oberen Atemwege absagen. Ob sie am Freitag, den 16. Februar in Wien auftreten kann, soll am Donnerstagabend bekannt gegeben werden.