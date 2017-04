Abgase Dreckschleuder Diesel: Noch schmutziger als gedacht

Was wird in der EU getan, um das NOx-Problem zu lösen?

Künftig wird der Ausstoß nicht mehr nur im Labor gemessen, sondern auf der Straße über sogenannte RDE-Prüfverfahren. Für neue Fahrzeugtypen gilt das ab September 2017, für alle Neuwagen ab September 2019. In einem gewissen Umfang sind Abweichungen von den Grenzwerten erlaubt. Die Brüsseler EU-Kommission hat außerdem Deutschland wiederholt Verstöße gegen europäische Standards für die Luftqualität vorgeworfen. Mehrere Verfahren wegen mutmaßlicher Verletzungen von EU-Recht sind gegen die Bundesregierung im Gange. Dabei geht es unter anderem um Feinstaub und Stickoxide.

Und in Deutschland?

Es gibt hierzulande 54 Umweltzonen, in 53 davon dürfen nur Autos mit „Grüner Plakette“ fahren. Außerdem setzen Städte auf Tempolimits oder Durchfahrtverbote für Lastwagen. Stuttgart, wo die Belastung besonders hoch ist, hat Fahrverbote eingeführt: Fahrzeuge ohne die strengste Abgasnorm Euro 6 dürfen ab 2018 bei Feinstaubalarm auf besonders belasteten Straßen nicht mehr fahren. Auch in München wird ein Diesel-Fahrverbot rege diskutiert.

Wie sieht es aus mit der "Blauen Plakette"?

Da kommen Verkehrs- und Umweltminister bisher in Bund und Ländern auf keinen gemeinsamen Nenner. Der Städtetag fürchtet, dass EU und Gerichte Kommunen zu Fahrverboten zwingen könnten – und forderte daher gestern erneut die "Blaue Plakette", "damit im Falle von Fahrverboten ein Instrument für deren Kontrolle vorhanden ist".

Warum steht Verkehrsminister Dobrindt in der Kritik?

Umweltschützer und die Opposition im Bundestag werfen ihm vor, dass er stärkere EU-Kontrollen der nationalen Aufsichtsbehörden wie Kraftfahrt-Bundesamt ebenso blockiere wie schärfere Sanktionen bei Verstößen gegen Grenzwerte. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) will zudem, dass Dobrindt die Autoindustrie stärker in die Pflicht nimmt. Hersteller müssten Fahrzeuge auf eigene Kosten so nachbessern, dass die realen Emissionen im Durchschnitt um mindestens die Hälfte gesenkt würden.

Und was sagt die Autobranche dazu?

Der Branchenverband VDA begrüßt die beschlossenen Reformen der Abgas-Messung, hält Nachrüstungen aber für schwer möglich: "Aus wirtschaftlicher Sicht lässt sich eine Nachrüstung auf Euro 6 kaum darstellen." Hersteller prüften derzeit, wie eine Verbesserung bei den Emissionen von Euro-5-Autos in der Stadt zu erreichen sei. Zudem erinnert die Branche an den Grund, aus dem Diesel einst als sauberer galten als Benziner: "Er verbraucht bis zu 25 Prozent weniger Kraftstoff als ein Benziner, und sein CO2-Ausstoß ist 15 Prozent niedriger."

Das sind Deutschlands dreckigste Straßen

Stickstoffoxide oder kürzer Stickoxide sind Gase, die aus Stickstoff- und Sauerstoff-Atomen bestehen. Sie entstehen etwa in Verbrennungsmotoren und Feuerungsanlagen für Kohle, Öl, Gas, Holz oder Abfälle. In Städten sind Diesel-Fahrzeuge die Hauptquelle. Die Gase können unter anderem Pflanzen vorzeitig altern lassen oder ihr Wachstum hemmen. Sie tragen zur Bildung von Feinstaub und Ozon bei. Dies ist auch für Menschen gefährlich. "Langandauernde Exposition kann zu Beeinträchtigung der Lungenfunktion und zu chronischen Herz-Kreislauferkrankungen führen", heißt es beim Bundesumweltministerium. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur hat Sickstoffdioxid 2012 in Deutschland 10 400 vorzeitige Todesfälle verursacht.

An mehr als jeder zweiten Messstation an stark befahrenen Straßen wurde 2016 der Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel überschritten. Die Städte mit den höchsten Werten laut Umweltbundesamt (UBA) sind:



Stuttgart (Am Neckartor): 82 Mikrogramm pro Kubikmeter

München (Landshuter Allee): 80 Mikrogramm pro Kubikmeter

Reutlingen (Lederstraße Ost): 66 Mikrogramm pro Kubikmeter

Kiel (Theodor-Heuss-Ring): 65 Mikrogramm pro Kubikmeter

Köln (Clevischer Ring): 63 Mikrogramm pro Kubikmeter

Hamburg (Habichtstraße): 62 Mikrogramm pro Kubikmeter

Düsseldorf (Corneliusstraße): 58 Mikrogramm pro Kubikmeter