Claasen in die Heimat?

Womöglich könnte auch ein Spieler den Verein verlassen, der in den letzten Planungen allerdings eh keine Rolle mehr gespielt hat. Wie das Portal Soccer Laduma berichtet, könnte Daylon Claasen in seine Heimat nach Südafrika wechseln. Die Kaizer Chiefs sind am 27-Jährigen interessiert, sollen sogar schon ein Angebot unterbreitet haben. Claasens Vertrag läuft Ende Juni aus.