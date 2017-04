Ein Ende der Steuern- und Umlagen-Flut ist nicht in Sicht

Von den 559 Euro, die an den Staat gehen, zahlt ein Haushalt gut 240 Euro in den EEG-Topf ein. 159 Euro sind Umsatzsteuer, 59 Euro Konzessionsabgabe und 72 Euro Stromsteuer. Weitere 14 Euro gehen in den Topf der Netzentgeltverordnung-Umlage (NEV) und 15 Euro fallen für die KWKG-Umlage an. Damit werden die Kosten auf Letztverbraucher umgelegt, die für die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplungaanlagen aufgewendet werden.

All diese Umlagen hat die Politik seit Ende der 90er-Jahre Schritt für Schritt eingeführt, um Anreize zu schaffen, dass die Stromerzeugung aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse ausgebaut wird. Ein Ende der Steuern- und Umlagen-Flut ist nicht in Sicht. "Jüngst hat Brüssel Entgelte für die Bereitstellung von Netzreserven gebilligt, die auf die Netzentgelte draufgeschlagen werden sollen", sagt Experte Lengerke.

Der größte Brocken an den staatlichen Umlagen kam 2000: Das damals beschlossene Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) garantierte Erzeugern bislang 20 Jahre lang die Abnahme von Ökostrom zu festen Preisen. Die Höhe der Umlage berechnen die vier Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW. Sie nehmen den Öko-Erzeugern den Strom ab und verkaufen ihn an der Energiebörse weiter – zu Marktpreisen, die unter den gezahlten Vergütungen liegen. Die Differenz kommt aus dem EEG-Topf. Die Umlage steigt, wenn die Börsenpreise für Strom wie heuer kräftig sinken. Ist der Höhepunkt der EEG-Umlage nun erreicht? Wohl nein. Der Börsenpreis dürfte wegen des Stromüberangebots weiter sinken und so die Umlage belasten.

Ähnlich sieht es Stefan Kapferer, Chef des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Erleichterungen seien kaum in Sicht. "Billiger wird der Strom sicher nicht." Er macht dafür die staatlich verordneten Abgaben verantwortlich. Und von denen ist die EEG-Umlage bekanntlich nur ein Teil – wenn auch ein großer.

Lesen Sie hier: AZ-Meinung - Akzeptanz verspielt