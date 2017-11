Aber mehr Fahrgäste Die Bahn gibt ihr Pünktlichkeitsziel auf

Unabhängig vom Wetter wies Lutz auf eine "Zwickmühle" hin, in der die Bahn stecke: "Wir müssen Geld in die Sanierung stecken, damit das Schienennetz auf einem vernünftigen Niveau bleibt. Dadurch haben wir so viele Baustellen wie noch nie, also Engpässe, die den Verkehrsfluss behindern."

Lutz rechnet dennoch in diesem und im nächsten Jahr abermals mit einer Rekordzahl bei den Fahrgästen. Im vorigen Jahr reisten die Kunden 139 Millionen Mal mit ICE und IC. Einen Beitrag soll die neue Schnellbahntrasse Berlin-München leisten, die am 10. Dezember eröffnet wird. Mit verkürzten Fahrtzeiten wolle die Bahn "Flugzeuge und Autos angreifen", sagte Lutz. Der ICE-Sprinter wird von Berlin nach München nur noch knapp vier Stunden benötigen - "und zwar zwischen den Innenstädten. Wir sind damit in Schlagdistanz mit dem Flieger."

