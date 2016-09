Auch in der Landeshauptstadt München wird mit 11,8 Prozent der landesweite Durchschnittswert deutlich übertroffen. Dagegen sind im Unterallgäu (2,4 Prozent), in Pfaffenhofen an der Ilm (2,2 Prozent) und in Eichstätt (1,9 Prozent) die wenigsten Kinder landesweit auf Hartz-IV angewiesen.

Kinderarmut nimmt zu

Auch bei der Dauer der Hartz-IV-Abhängigkeit liegt Bayern deutlich unter dem bundesweiten Vergleich: 46,9 Prozent der armen Kinder von 7 bis 14 Jahren sind den Angaben zufolge mehr als drei Jahre auf Grundsicherungsleistungen angewiesen.

Bundesweit liegt der Schnitt bei 57,2 Prozent. Mehr als die Hälfte der Kinder (76 892) leben zudem bei einem alleinerziehenden Elternteil, von den Kindern in Paarfamilien lebt in Bayern knapp die Hälfte in einer Familie mit drei und mehr Kindern.

Bundesweit nimmt die Kinderarmut ebenfalls stärker als in Bayern zu, jedoch mit großen regionalen Unterschieden: In Ostdeutschland sinkt die Quote auf 21,6 Prozent, bleibt damit aber auf hohem Niveau (2011: 24 Prozent). Im Westen ist die Quote 2015 mit 13,2 Prozent höher als 2011 (12,4 Prozent). Im Ländervergleich stieg die Quote von 2011 bis 2015 in Bremen, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen am stärksten. Die Kommunen mit den höchsten Armutsquoten von Kindern waren 2015 Bremerhaven mit über 40 Prozent, Gelsenkirchen und Offenbach.

Soziale Belastungen

Andauernde Armutserfahrungen wirken sich nach einer Studie des Frankfurter Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik für die Bertelsmann Stiftung besonders negativ auf die Teilhabe und die Entwicklung von Kindern aus. Sie haben häufig kein eigenes Zimmer, keinen Rückzugsort für Schularbeiten, essen kaum oder gar kein Obst und Gemüse.

Verglichen mit Kindern in gesicherten Einkommensverhältnissen sind arme Kinder häufiger sozial isoliert, gesundheitlich beeinträchtigt und ihre gesamte Bildungsbiografie ist deutlich belasteter.