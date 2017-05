Ab sofort im Verkauf Nokia 3310: Was taugt die Neuauflage des Klassikers?

Die äußeren Werte

Das gebogene Display ohne Touchfunktion - dafür jetzt in Farbe - ist im Vergleich zum Kassenschlager mit 2,4" etwas größer und löst mit 320 x 240 Pixeln auf. Ansonsten halten sich die Maße eng an das Original. Das Kunststoffgehäuse, das in vier Farben erhältlich ist, misst 11,6 x 5,1 cm. Allerdings ist das neue 3310 etwa ein Zentimeter dünner als der Klassiker. Auch beim Gewicht wurde eingespart. 80 Gramm bringt die Neuauflage auf die Waage - immerhin 30 Gramm weniger. Die Tastenanordnung erinnert ebenfalls sehr an den Vorgänger. Nostalgiker dürften sich also schnell zurechtfinden.