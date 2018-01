Ab Mittwoch IG-Metall: Ganztägige Warnstreiks bei MAN in München

München - Die IG Metall hat für Mittwoch in zehn bayerischen Betrieben zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen – darunter beim Lastwagenhersteller MAN in München und Nürnberg und beim Autozulieferer ZF in Passau. Die jeweiligen Belegschaften hätten für die 24-Stunden-Warnstreiks in ihren Unternehmen gestimmt, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Die IG Metall zahle ihren Mitgliedern für die ganztägigen Aktionen Streikgeld.