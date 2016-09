Das Catering übernimmt ein Münchner Feinkost-Gastronom

Einer dürfte sich besonders über das luxuriöse Show-Theater freuen: Michael Käfer übernimmt das Catering. Wegen seiner Erfahrungen, unter anderem in der BMW Welt, sei Apassionata direkt auf ihn zugekommen, erzählt der Feinkost-Gastronom der AZ. Der neue Großauftrag dürfte ihn etwas über das verlorene Catering an der Staatsoper hinwegtrösten. „Es ist ein großes Ereignis und ich freue mich immer, wenn in München etwas passiert“, so Käfer. Eventuell wolle er noch ein kleines Restaurant auf dem Gelände eröffnen, auf dem neben dem Showpalast auch andere Attraktionen wie offene Ställe, ein 360-Grad- Kino oder ein Pferdekrankenhaus untergebracht werden sollen.

Das sei aber erst Schritt zwei, sagt Käfer. Genau genommen ist es sogar Schritt drei. Denn: „Jetzt konzentrieren wir uns erst mal auf die Wiesn.“ Und wenn der März da ist, wird es auch zum Pferde-Spektaktel Käfer-Feinkost geben.

Für die Vorstellungen ab März 2017 gibt es schon Karten im Vorverkauf, für Erwachsene ab 38 Euro, für Kinder ab 28,50 Euro auf www.apassionata.com