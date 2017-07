Wer geht, wer bleibt?

So viel steht fest: Schauspielerin Jerrika Hinton (35) alias Dr. Stephanie Edwards verlässt nach vier Jahren die Welt von "Grey's Anatomy". Hinton hat eine Hauptrolle in einer neuen HBO-Serie ergattert und dafür das Skalpell aus der Hand gelegt. Schauspielerin Marika Dominczyk (37) mischte als Dr. Eliza Minnick das Krankenhaus auf und eroberte das Herz von Dr. Arizona Robbins (Jessica Capshaw, 40). Was bedeutet Minnicks Rauswurf für ihre Beziehung mit Arizona? Wird sie womöglich dennoch in Seattle bleiben?