Ab Donnerstag läuft der Film "Männertag" in den Kinos. Zur exklusiven Premiere im Mathäser kamen unter anderem Axel Stein , Oliver Wnuk, Milan Peschel und Harry G.

München - Im Mathäser-Kino liefen am Montag die Hauptdarsteller des Films "Männertag" über den roten Teppich in den Kinosaal. Der Film über vier Freunde, die mit einem Bierbike den letzten Wunsch ihres verstorbenen Schulfreundes erfüllen (müssen), feiert am Donnerstag Kinostart.