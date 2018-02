Der Winter hat die Stadt wieder im Griff. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder, man nimmt sich eine dicke Decke, einen Tee und schaut aus dem Fenster hinaus – darauf wartend, das ganze Weiß möge bald schmelzen. Oder, man nimmt sich einen Schlitten, zieht sich Handschuhe an und eine Mütze über den Kopf und macht sich auf zu einem der vielen schönen Münchner Rodelhügel. Wer gern Schlitten fährt, hat in der Stadt eine tolle Auswahl: Soll es rasant sein oder familienfreundlich? Etwas mehr in der Natur oder nah am nächsten Café? Die AZ gibt auf dieser Karte eine Übersicht.