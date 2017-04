Ab 7. April auf Netflix "The Get Down" geht weiter: Das erwartet die Fans

Erfolg hat einen Preis

"The Get Down" spielt jetzt im Jahr 1978, ein Jahr nach den Ereignissen der ersten sechs Folgen. Im New York City der späten Siebzigerjahre liegt ein radikaler Umbruch in der Luft. Während sich die Disco-Ära auf ihrem Höhepunkt befindet, werden in der Bronx ganz neue Töne angeschlagen. Das junge Pärchen Zeke (Justice Smith) und Mylene (Herizen Guardiola) wird Teil einer kulturellen Revolution, die auch sie nutzen wollen, um endlich mit ihrer Musik durchzustarten. Doch welchen Preis sind sie und ihre Freunde bereit, dafür zu zahlen?