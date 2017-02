12:56 Uhr: Ancelotti über die Leistung von Douglas Costa und die verschärfte Konkurrenz-Situation durch den wiedergenesenen Franck Ribéry: "Costa hat im letzten Spiel gut gespielt – auch gegen Arsenal war er gut. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung. Ich glaube aber auch, dass der Wettbewerb in der Mannschaft dem gesamten Team hilft."

12:52 Uhr: Der Bayern-Trainer über den Rauswurf von Claudio Ranieri bei Leicester City: "Was kann ich dazu sagen? Es hat natürlich jeden überrascht, aber ein Trainer-Rauswurf gehört zu diesem Business einfach dazu. Ich wurde ja auch schon bei einigen Klubs entlassen, zum Beispiel bei Real Madrid. Aber Leicester kann ihm natürlich sehr dankbar sein. Aber gefeuert werden gehört einfach dazu, man muss da auch die Vereine verstehen. Du kannst nicht einfach 20 Spieler entlassen, dann muss halt eher der Trainer davor gehen."

12:50 Uhr: Ancelotti über sein kommendes Spiel, welches gleichzeitig sein 1.000 als Trainer ist: "Ich führe kein Büchlein über meine Spiele, aber ich erinnere mich an jede Partie. Nach wie vor bin ich vor jedem Spiel aufgeregt und nervös – man hofft, dass man seiner Mannschaft die richtige Strategie gegeben hat. Aber das macht diesen Sport und meinen Job auch aus."

12:49 Uhr: "Wir müssen einfach mehr als 90 Minunten konzentriert spielen. Wichtig ist, dass wir die gesamte Zeit über mit einer hohen Intensität spielen."

12:47 Uhr: Hat Ancelotti das Gefühl, dass die Mannschaft seine Philosophie schon voll verinnerlicht hat? "Die Idee ist natürlich für jeden Spieler klar, wir verfolgen auch diese Strategie weiterhin. Jetzt ist der Moment gekommen, um sich noch mehr zu konzentrieren und zu fokussieren. Ich bin glücklich über die Verfassung der Spieler – das gibt mir auch ein gutes Gefühl für den Rest der Saison."

12:46 Uhr: "Die Regel ist klar. Und das ist auch meine Meinung, die ich dazu habe."

12:43 Uhr: Wieder geht es um das vergangene Spiel gegen Berlin. Ancelotti über den Vorschlag einer Netto-Nachspielzeit: "Ich denke das Spiel war am Ende sehr intensiv. Der Schiedsrichter hat fünf Minuten Nachspielzeit gegeben und das war auch richtig so, weil Hertha vor allem in der zweiten Hälfte etwas Zeit verschleppt hat. In der Nachspielzeit haben sie dann nochmal zweimal gewechselt – und die Regel besagt, dass pro gewechselten Spieler nochmal 30 Sekunden draufgeschlagen werden. Also denke ich, dass alles korrekt war."

12:42 Uhr: "Ich weiß, dass dieser Moment (diese Phase der Saison, d. Red.) sehr wichtig ist. Wir haben nur noch 90 Tage bis zum Saisonende und aus diesen 90 Tagen müssen wir das Beste machen. Die Mannschaft ist in guter Verfassung – konzentriert, fokussiert. Ich vertraue ihr."

12:42 Uhr: "Es wird ein anderes Spiel als noch im Hinspiel – auch weil sie den Trainer gewechselt haben."

12:40 Uhr: Ancelotti über den kommenden Gegner aus Hamburg: "Sie sind eine gefährliche Mannschaft, sie haben stark gegen Leipzig gespielt. Sie haben einen gefährlichen Mittelstürmer, wir müssen zu 100 Prozent bereit sein."

12:39 Uhr: Laut Ancelotti hatte Alonso zuletzt wohl kleinere gesundheitliche Probleme – ein Einsatz am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Schalke ist allerdings nicht in Gefahr.

12:38 Uhr: Wie sieht es aus mit einem Einsatz von Franck RIbéry. "Ribéry ist bereit, ich habe mich noch nicht für die morgige Aufstellung entschieden, aber ich denke, dass Ribéry auf der Bank starten kann."

12:37 Uhr: Ancelotti wird gefragt, ob er schonmal im Rahmen eines Spiels angespuckt worden ist. Ancelotti dazu: "Nein, das ist mir noch nie passiert!"

12:36 Uhr: "Für mich war das nicht normal – ich kann die Emotionen verstehen, aber es war einfach nicht normal. Ich muss meine Emotionen einfach kontrollieren, aber ich bin mir sicher, dass es nicht mehr vorkommen wird."

12:35 Uhr: Ancelotti über den Mittelfinger-Vorfall nach dem Spiel gegen Berlin: "Ich hoffe, dass ich morgen meine Emotionen besser kontrollieren kann. Gegen Hertha habe ich einen Fehler gemacht. Ich danke dem DFB für das Verständnis."

12:34 Uhr: Mit etwas Verspätung geht es jetzt los – Ancelotti ist da!

12:29 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Liveticker – heute mit der Ancelotti-Pressekonferenz vor dem Spiel seiner Bayern gegen den Hamburger SV. Um 12:30 Uhr soll es losgehen!

Vorbericht

"Aktuell trennen uns Welten", meinte HSV-Trainer Markus Gisdol vor der Partie gegen den FC Bayern am Samstag. (15.30 Uhr/Sky/AZ-Liveticker). Und er hat recht.

Von einem Aufwärtstrend ist der HSV nach wie vor weit enfernt. Die Hamburger haben aus den neun vorangegangenen Partien 16 Punkte geholt. Als Tabellen-15. mit 20 Punkten stecken sie unverändert im Abstiegskampf. Dennoch will Gisdol gegen den FC Bayern "mutig auftreten".

Bayern-Coach Carlo Ancelotti dürfte von seiner Mannschaft nach dem windigen 1:1 gegen Hertha BSC Berlin nicht weniger als einen dominanten Sieg erwarten. Mit welcher Aufstellung der Italiener gegen die ersatzgeschwächten Hanseaten antreten will und ob sich einer der langzeitverletzten Stars wieder zurückmeldet, verrät er ab 12.30 Uhr in der Pressekonferenz.