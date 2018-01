11:20 Uhr: Inwiefern verändert sich das Angriffspiel der Bayern, wenn Wagner spielt? "Er ist sehr ehrgeizig und sehr diszipliniert. Er muss die Laufwege kennen - aber es verändert sich nicht sehr viel. Klar, Lewy und er sind unterschiedliche Spielertypen. Er kann auch gut mit dem Rücken zum Tor agieren. Und er will zur WM nach Russland."

11:18 Uhr: "Denke nicht, dass man den Schlaf der Profis kontrollieren sollte. Man muss das auch den Profis und ihrer Diziplin überlassen." Es sei klar, dass ein Spieler leidenschaftlich und engagiert sein müsse, wenn er ganz nach oben wolle.

11:17 Uhr: Frage zum Thema Schlaf - wie wichtig ist das für die Profis? Es sei natürlich sehr wichtig. Er persönlich habe kein Problem mit dem Einschlafen. Er sei auch für seine Frau ein Phänomen: "Du legst dich hin und nach zwei Minuten bist du weg." Gestern sei er um 22 Uhr ins Bett gegangen - "und um sechs Uhr war ich dann hellwach".

11:15 Uhr: "Mir persönlich geht es sehr gut. Für den Trainer ist es jetzt wichtig, dass die Mannschaft top wieder einsteigt. Es ist eine ganz normale Rückrunde. Zu meiner persönlichen Situation werde ich nichts mehr weiter sagen - da können Sie Kopfstände mache oder gymnastische Übungen."

11:13 Uhr: Spielt Wagner statt Lewandowski? "Ich muss mir das Ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Er hat sehr gut trainiert, und ich bin sehr zufrieden. Sandro ist die erste Option. Aber es ist nicht damit getan, dass ein neuer Spieler kommt, und dann spielt er. Es gehe da auch um veränderte Ansprüche im Training. Der FC Bayern ist nicht umsonst Branchenriese."

11:11 Uhr: Kimmich war erkältet, hat Rückenprobleme. Heynckes überlegt noch, ob er ihn bringt.

11:10 Uhr: Zu Hummels und Lewandowski. "Bin froh, dass beide wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert haben. Es wäre fahrlässig, beide morgen spielen zu lassen - sie sind nicht im Kader."

11:09 Uhr: Frage an Heynckes zur psychischen Verfassung im Team gerade mit Blick aufs Trainingslager. "Gerade beim FC Bayern ist es schwierig für einen Profi, mit dem immer neuen Druck umzugehen. Das ist in München ganz speziell."

11:07 Uhr: Heynckes lobt bei Leverkusen vor allem Bailey und Brandt. "Die haben nicht umsonst zwölf Spiele hintereinander gewonnen. Und der FC Bayern hat seit fünf Jahren nicht mehr in Leverkusen gewonnen. Und wer war damals Trainer? (lacht) Nein, wir dürfen nicht überheblich werden!"

11:05 Uhr: Das 3:5 gegen den Drittligisten Großaspach im Testspiel nicht überbewerten. Erst recht nicht die Gegentore. "Wir waren gerade erst aus dem Trainingslager zurückgekommen und eben doch noch sehr müde. Am Freitag wird eine Mannschaft mit ganz anderer Konzentration auf dem Platz stehen."

11:03 Uhr: Heynckes will den Vorsprung von elf Punkten nicht überbewrten. "Es ist ein komfortabler Vorsprung. Aber man musse immer weitermachen, arbeiten."

11 Uhr: Es geht los. Heynckes spricht zunächst über die sehrt kurze Vorbereitung vor dem Rückrunden-Auftakt. Er geht davon aus, dass seine Mannschaft gut gewappnet ist. "Bayer Leverkusen ist eine hochtalentierte, hungirge, aggressive Mannschaft mit viel Phantasie. Es ist ein Auftakt, der es in sich hat. Der prickelnd ist, der schwierig ist. Hoffe, wir können da weitermachen, wo wir im Dezember aufgehört haben."

10:57 Uhr: Die letzten Stammplätze beim FC Bayern sind vor dem Rückrundenstart umkämpft. "Wir haben auf jeder Position Konkurrenz", sagt Jérôme Boateng. Auch er hat einen Herausforderer. Die AZ hat die Duelle im Bayern-Kader gecheckt - lesen Sie hier mehr dazu.

10:55 Uhr: Wenn nichts dazwischen kommt, dürfte Sandro Wagner am Freitag in Leverkusen seinen fünften Ligaeinsatz für den Rekordmeister verzeichnen. Der Kicker berichtete am Mittwoch, dass Robert Lewandowski für das Spiel am Freitag ausfällt, somit wird der Neuzugang aus Hoffenheim zum Zuge kommen. Dafür spricht die Tatsache, dass Jupp Heynckes zuletzt immer zuerst die Gesundheit seiner Profis im Blick hatte, wenn es um einen womöglich zu schnellen Wiedereinstieg nach Verletzungen ging.

Vorbericht

Es ist wie so oft in der aktuellen Heynckes-Ära beim FC Bayern: Ein Bundesliga-Spiel steht an - und seine persönliche Bilanz gegen den Gegner wird beleuchtet. So auch vor der Partie bei Bayer Leverkusen (Freitag, 20:30 Uhr ZDF und Eurosport sowie im AZ-Liveticker): Denn auch beim bislang letzten Sieg der Münchner in Leverkusen saß der heute 72-Jährige auf der Bayern-Bank - am 16. März 2013 gewann der deutsche Rekordmeister dort dank eines Eigentores von Philip Wollscheid in der 87. Minute. Aber: Jupp Heynckes verlor als Trainer dann drei seiner letzten vier Gastspiele in Leverkusen.

"Es wird ein sehr schweres Spiel, aber wir sind sehr gut vorbereitet", sagt Hasan Salihamidzic. Der FCB-Sportdirektor ist zufrieden mit den Trainingseindrücken und dem abschließenden Testspiel am Dienstagabend gegen Großaspach (5:3). Natürlich könne man besser spielen, "aber es wird auch besser. Da bin ich mir sicher".

Gestärkt wird der Münchner Optimismus durch die Rückkehr von Mats Hummels und Robert Lewandowski ins Mannschaftstraining. Am Mittwoch konnten beide erstmals in dieser Vorbereitung in voller Länge im Kreise der Kollegen schwitzen. Auch Joshua Kimmich war wie am Vortag wieder voll integriert.

Bis auf die beiden langzeitverletzten Manuel Neuer und Thiago ist der Kader also komplett. Ist Lewandowski schon bereit für einen Einsatz in Leverkusen? Oder gibt Rückkehrer Sandro Wagner sein Debüt für die Münchner? Verfolgen Sie am heutigen Donnerstag ab 11 Uhr den Pressetalk mit Bayern-Trainer Juppy Heynckes in unserem Liveticker.