Jule stamme "aus einem kleinen Dorf in der fränkischen Provinz." Sie habe gerade ihr Abitur gemacht und "jetzt packt sie ihre sieben Sachen und haut aus der Provinz ab, um die Freiheit in der Hauptstadt Berlin zu genießen." Privat hielt es Luise von Finckh in den vergangenen Jahren eher andersherum: "Ich bin gebürtige Berlinerin und habe die letzten drei Jahre am Bodensee in Friedrichshafen gelebt, um an der Zeppelin Universität zu studieren. Jetzt geht es ja endlich erst einmal wieder zurück nach Berlin." Derzeit schreibt die Schauspielerin ihre Bachelor-Arbeit in Kommunikationswissenschaften und sie war auch schon in ein paar anderen Produktionen zu sehen, darunter in "Schloss Einstein" und "Fack ju Göhte 2" .