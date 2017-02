Ab 1. April Bayern bekommt zentrales Krebs-Register

Es soll am 1. April in Kraft treten und hat zum Ziel, alle Erkrankungen sowie ihre Behandlungen zentral zu erfassen. "Mir ist bewusst, dass wir es mit äußerst sensiblen Gesundheitsdaten zu tun haben. Deshalb haben wir dem Datenschutz hohe Priorität eingeräumt", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch im Landtag. In Bayern gibt es bereits seit 1998 dezentrale Krebsregister in München, Regensburg, Bayreuth, Erlangen, Würzburg und Augsburg - sie sollen auch künftig erhalten bleiben.