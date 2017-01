A94 bei Parsdorf Auto rast in Unfallstelle - Fahrer nur leicht verletzt

Als die unverletzten Fahrer ihre Personalien austauschen wollten, fuhr unvermittelt ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in die Unfallstelle. Eine Person konnte sich nur durch einen Sprung in den Seitengraben in Sicherheit bringen. Die Wucht des Aufpralls war so hoch, dass eines der stehenden Fahrzeuge knapp 75 Meter weit nach vorne geschleudert wurde.