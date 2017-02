Literweise Milch versickerte in der Wiese

In dem leckgeschlagenen Tank des Lkw befanden sich rund 14.000 Liter Milch. Ein Teil davon war ausgelaufen, den Rest pumpte die Feuerwehr in ein Ersatzfahrzeug. Der kaputte Milchlaster musste mit einem Autokran geborgen werden. Dadurch war die Autobahn in Richtung Salzburg für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt.