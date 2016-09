Auf den Auftakt in Norwegen folgen 2016 noch zwei Heimspiele gegen Tschechien und Nordirland sowie ein Auswärtsspiel beim Fußballzwerg San Marino. Teammanager Oliver Bierhoff gab am Rhein das Motto für die lange Quali-Tour nach Russland vor: "Zurück in den Alltag! Das Spiel in Norwegen ist der erste Test, wo Punkte zählen. Wir wollen die Qualifikation wieder klarer dominieren als zuletzt."

Auch Manuel Neuer, Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als DFB-Kapitän, hat eine eine souveräne Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 als erstes konkretes Ziel gesetzt. Der 30 Jahre alte Torhüter forderte am Freitag in Düsseldorf bei seiner ersten "Regierungserklärung" nicht nur einen erfolgreichen Auftakt in Norwegen, sondern gleich eine Erfolgsserie bis zum Jahresende. "Wir streben bis Weihnachten vier Siege an", so Neuer.

Hier erfahren Sie, wie Sie das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Norwegen live verfolgen können.

Norwegen und Deutschland live im Free-TV bei RTL

Anders als bei Freundschaftsspielen oder Partien von EM- oder WM-Endrunden zeigen am Sonntag weder ARD noch ZDF das Spiel live im TV. Die Übertragungsrechte für die Qualifikationsspiele der DFB-Elf liegen wie schon während der EM-Qualifikation beim Free-TV-Sender RTL. Dort beginnnt man um 20.00 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel der Nationalmannschaft in Norwegen. Als Moderator stimmt Florian König gemeinsam mit RTL-Experte Jens Lehmann auf das Spiel ein. Pünktlich um 20.45 Uhr meldet sich dann Kommentator Marco Hagemann vom Spiel zwischen Norwegen und Deutschland.

Norwegen und Deutschland im RTL-Livestream

Das Aufeinandertreffen der deutschen und norwegischen Fußball-Nationalmannschaft können Sie auch im Live-Stream von RTL verfolgen. Dieser ist über das Streamingportal TV Now abrufbar. Über das Programm von RTL hinaus ist über TV Now auch das Programm weiterer Sender der RTL-Gruppe (unter anderem von VOX, RTL II, RTL Nitro, n-tv) via Live-Streams online am PC, Laptop, Smartphone oder Tablet empfangbar. Diese steht sowohl Apple-Kunden bei iTunes als Android-Nutzern im Google Play Store zum Download zur Verfügung.

Einen Hacken hat das Streaming-Angebot von RTL jedoch: Anders als bei Übertragungen von den Öffentlich-Rechtlichen ist der Livestream zum Spiel nicht kostenlos aufrufbar! Die Kosten belaufen sich dabei auf einen monatlichen Betrag von 2,99 Euro. Neben Übertragungen auf RTL, kann man über das Programm auch weiterer Streams der RTL-Gruppe (unter anderem VOX, RTL II, RTL Nitro, n-tv) empfangen. Wer das Angebot zunächst testen möchte, kann TV Now Plus über einen Zeitraum von 30 Tagen gratis testen, anschließend fällt der monatliche Beitrag an. Das Abonnement ist jederzeit kündbar.

Vorsicht vor kostenlosen Live-Streams

Abgesehen von der meist unterirdischen Bildqualität handelt es sich bei einschlägigen Portalen, die Fußball-Spiele kostenlos per Stream anbieten, oftmals um nicht ganz legale Angebote. Nach der derzeitigen Rechtslage macht man sich beim Empfang solcher Streams zwar nicht strafbar, solange keine Daten auf der Festplatte gespeichert werden. Die Anbieter solcher Streams haben aber mit empfindlichen Strafen zu rechnen.

Norwegen und Deutschland im Radio

Wer auf Bewegtbilder verzichten kann, kann das Spiel der DFB-Elf auch live im Radio hören. So überträgt der Bayerische Rundfunk auf B5 aktuell das Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Sonntag live im Radio. Die Übertragung beginnt dabei zum Spielstart um 20.45 Uhr. Zu empfangen ist die BR Übertragung über UKW, Digital Radio und DVB-S im Programm B5 plus über Digital Radio und über DVB-S sowie im Livestream.

