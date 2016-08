Dem mutmaßlichen Opfer sei nach derzeitigem Stand damit gedroht worden, es umzubringen. Eine Drohung, die die Polizei ernst nimmt: „Das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter“, sagte Polizeisprecher Stefan Scheibenzuber. Die mutmaßlichen Täter wurden auch schon von der Polizei aufgesucht. Im Rahmen einer sogenannten Gefährderansprache habe man ihnen „massiv ins Gewissen geredet“, so Scheibenzuber.

Lesen Sie hier: 2015 wurde in Bayern an 450.000 Tieren experimentiert

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen, wie der Leiter der Staatsanwaltschaft, Alfons Obermeier, der AZ sagte. Es soll nun ermittelt werden, was genau gesagt wurde. Thomas Link ist derweil vorerst abgetaucht. Schutzmaßnahmen wurden ergriffen. Sogar sein Namensschild vor seiner Bürotür im Rathaus wurde abmontiert. Schon bevor Teile der Familie in Links Büro im Rathaus die Todesdrohungen ausgesprochen haben sollen, gab es einen befremdlichen Vorfall. So tauchten die Angehörigen kurz zuvor in der Filiale der Sparkasse am Kennedy-Platz auf und wollten die Namen aller Spender, samt der jeweiligen Spendenhöhe haben. „Das wurde ihnen natürlich verweigert“, sagte Dietmar Bruckner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.

Der Organisator der Spendenaktion ist vorerst untergetaucht

Im Anschluss daran soll die Familie erbost in Links Büro gekommen sein. Sie nehmen offenbar an, dass mehr Geld bei der Spendenaktion zusammengekommen sein muss. Als ihnen zu verstehen gegeben wurde, dass das nicht der Fall ist, soll es zu tumultartigen Szenen gekommen sein.

In deren Verlauf sollen nach AZ-Informationen mehrmals die Todesdrohungen gefallen sein. Sogar ein genauer Tag soll genannt worden sein. Dieser Termin ist mittlerweile verstrichen. Seitdem ist von der Familie nichts mehr zu hören.

Thomas Link wollte sich gestern auf AZ-Anfrage nicht zu den Vorfällen äußern.