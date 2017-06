96. Ehrentag des Royals Prinz Philip: Salutschüsse und Sonnenschein zum Geburtstag

Prinz Philip, Prinzgemahl der britischen Queen und Herzog von Edinburgh, ließ es bei seinem letzten Geburtstag vor dem Ruhestand nochmal ordentlich krachen. Denn zum 96. Geburtstag feierten ihn seine Untertanen in London mit 41 Salutschüssen. Während die "King's Troop Royal Horse Artillery" bei strahlendem Sonnenschein im Green Park Böller in die Luft feuerte und sich hoch zu Ross bei eine Parade präsentierte, zeigte sich der Prinz allerdings nicht öffentlich. Stattdessen feierte er in Windsor Castle in der Grafschaft Berkshire in der Nähe von London. ("Queen Elizabeth II. und die königliche Familie: Ein Leben für die Krone" - den umfangreichen Bildband können Sie hier bestellen )