Wie viele Wahllokale sind barrierefrei?

München ist in vier Wahlkreise eingeteilt: West-Mitte, Nord, Ost und Süd. Am Sonntag wird an 220 Standorten in insgesamt 617 Wahllokalen gewählt; davon sind 492 vollständig barrierefrei und 125 teilweise barrierefrei. Die Briefwahl wird im MOC in Freimann ausgezählt werden.