Mit dem neuen GT3 (ab 152.416 Euro) erweitert Porsche Mitte Mai die Modellfamilie des Elfers um ein besonders sportliches Exemplar. Der Wagen soll sich nicht zuletzt an solche Kunden richten, die am Wochenende gerne mal zu einem Track-Day auf einer Rennpiste starten. Mit dem 911 GT3 will Porsche den Spagat zwischen Alltagsbetrieb und Ausflügen auf die Rennpiste schaffen. Das Pendel dürfte aber eindeutig in Richtung Sport schwingen. Das macht der Wagen schon durch seinen massiven Heckflügel aus Karbon klar.