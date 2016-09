Links, rechts, links schauen, über die letzte Straße und zum ersten Mal ins Gebäude als Schulanfänger: So beginnt am Dienstag für 10 891 kleine Münchnerinnen und Münchner die Schulzeit. Die Schülerzahlen in der Landeshauptstadt steigen weiter – fast 9000 junge Menschen mehr sind laut Schulreferat heuer an öffentlichen Schulen gemeldet als noch 2011.