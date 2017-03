8.500 Mitarbeiter betroffen Brand beim Zulieferer: Audi-Produktion steht still

Großbrand in Werkshalle von HP Pelzer - Acht Menschen leicht verletzt

Ein Großbrand hat eine Werkshalle eines Autozulieferers in der Ruhrgebietsstadt Witten vergangene zerstört und acht Menschen leicht verletzt. Sechs Mitarbeiter des Unternehmens und zwei Feuerwehrleute erlitten durch Rauchgase in der Nacht zum Mittwoch Verletzungen. Sie konnten das Krankenhaus wenig später wieder verlassen. Ein Warnhinweis vor möglichen Giftstoffen in der Luft galt auch für einen Teil der Nachbarstadt Dortmund.