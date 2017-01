820 Millionen Dollar hinterzogen Polizei schnappt Betrüger nach zehn Jahren Flucht

Anscheinend wähnte er sich auf Grund dieser langen Zeitspanne mittlerweile in Sicherheit, denn Anfang 2017 beging der Mann eine Dummheit, die seine Flucht jäh beendete. Irgendwie war er im Rahmen seiner Flucht in seine Heimat Italien gelangt und wollte von dort aus am 25. Januar nach Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina reisen. Er schaffte es sogar bis in die Vereinigten Staaten. Doch bei der Ankunft in Charlotte hatten die Mitarbeiter der US-Immigration ein Problem mit seinem Pass und schickten den Mann postwendend wieder zurück nach Europa.