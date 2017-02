80:56-Auswärtserfolg Bayern-Basketballer gewinnen klar gegen Berlin

Berlin - Die Basketballer des FC Bayern München haben die Generalprobe für das Pokal-Halbfinale in einer Woche bei ALBA Berlin eindrucksvoll für sich entschieden. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Aleksandar Djordjevic das Bundesligaduell in Berlin klar mit 80:56 (44:29). Die Münchner bleiben damit in diesem Jahr bislang noch ungeschlagen und Tabellendritter. Souveräner und nach wie vor verlustpunktfreier Spitzenreiter der Bundesliga ist weiterhin ratiopharm Ulm, das 100:76 (57:41) in Braunschweig gewann.