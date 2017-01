80 statt 160 Personen Flüchtlingsunterkunft in der Nailastraße: Eine Mauer zuviel?

Bundesliga-Neustart FC Bayern in Freiburg: Liebend gerne am Freitag

Der FC Bayern eröffnet am Freitagabend (20.30 Uhr, live ARD/Sky und im AZ-Liveticker) das Jahr in der Bundesliga am 17. Spieltag mit einem Gastspiel beim SC Freiburg, wo er seinen letzten Auftritt mit 1:2 verlor.