Badam Haidari (31) ist einer der Betroffenen. Er habe sieben Jahre lang in Würzburg gelebt, erzählt er. Fünf Jahre und acht Monate davon habe er bei Burger King gearbeitet, "immer Vollzeit". Er habe nie Ärger gehabt. "Kein Klauen, kein Krieg mit irgendwem, keine Schlägereien."

Münchner Demo "gegen Abschiebungen nach Afghanistan"

Arasch Alokosai (21) aus Kabul sagt, er habe sechs Jahre in Nürnberg gelebt. Er habe einen Ausbildungsvertrag als Karosseriebauer in der Tasche gehabt, da sei "die Absage" gekommen. Seine Freundin sei im dritten Monat schwanger.

Ramin Afschar (19), ebenfalls aus Kabul, sagt, er sei in Deutschland zur Berufsschule gegangen. Man habe ihm am Montagmorgen aus dem Bett geholt und in Handschellen abgeführt.

Forderungen nach Abschiebungs-Stop

"Die Abschiebung einer frisch operierten Person verhinderten die behandelten Ärzte im Krankenhaus, nicht das Bayerische Innenministerium", sagt Stephan Dünnwald vom Flüchtlingsrat. Dieser forderte die Regierung erneut dazu auf, die Rückführungen nach Afghanistan zu stoppen.

Kritik üben auch die Kirchen: "Kein Mensch darf in eine Region zurückgeschickt werden, in der sein Leben durch Krieg und Gewalt bedroht ist", heißt es in einer Stellungnahme der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz.