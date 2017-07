78-jähriger Mann starb Nach tödlichem Unfall: Venus Williams bricht ihr Schweigen

Jetzt spricht auch der beschuldigte Tennis-Star selbst: Venus Williams (37) postete einen kurzen Text auf ihrem Facebook-Account, nachdem am gestrigen Freitag bekannt wurde, dass sie bereits am 9. Juni einen tödlichen Autounfall verursacht haben soll: "Ich bin verstört und mein Herz wurde durch diesen Unfall gebrochen." Ihr herzliches Beileid gehe an die Familie und die Freunde des verstorbenen Jerome Barson. "Ich werde sie alle weiterhin in meinen Gedanken und Gebeten einschließen." "Venus Williams: The Inspirational Story Behind One of Tennis' Greatest Superstars" - das Buch können Sie hier bestellen