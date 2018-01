76:90-Niederlage FC Bayern in Turin: Warnschuss zum Jahresbeginn

München - Neues Jahr, alte Erfolge? Mitnichten! Nach zuvor 20 Siegen in 21 Spielen zum Ausklang des Jahres 2017 - die einzige Niederlage in Reggio Emilia war dabei auch noch völlig unbedeutend - verloren Bayerns Basketballer ihr erstes Pflichtspiel 2018 bei Fiat Turin am Dienstagabend mit 76:90 (32:46). Ausgerechnet zum Start in die Zwischenrunde des Eurocups zeigte die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic die schlechteste Leistung seit langem.