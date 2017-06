7:0-Erfolg in WM-Quali Junge deutsche Mannschaft gewinnt gegen San Marino

Nürnberg - Weltmeister Deutschland hat mit einem Schützenfest gegen San Marino seinen Siegeszug in der WM-Qualifikation fortgesetzt. Bei der Generalprobe für den am 17. Juni beginnenden Confed Cup in Russland gewann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen den Fußball-Zwerg mit 7:0 (4:0) und feierte damit in der Europa-Gruppe C ihren sechsten Sieg im sechsten Spiel.