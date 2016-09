München - Autofahrer haben in diesem Sommer auf dem Weg in die Ferien noch mehr Geduld gebraucht als im Vorjahr. Umgerechnet 5,4 Jahre saßen Urlauber auf deutschen Straßen fest, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. An den zwölf Ferienwochenenden vom 24. Juni bis 11. September habe es mehr als 70 000 Staus gegeben. Das waren fast 16 000 mehr als im Vorjahr. Der ADAC addierte für seine Berechnung die Dauer aller Staus und kam dabei auf 47 445 Staustunden.