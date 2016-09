An der Zugspitze hat sich am Donnerstag ein Drama ereignet. Ein Vater war mit seinem Sohn zum Gipfel unterwegs. Doch kurz vor dem Ziel stürzte der 65-Jährige 150 Meter in die Tiefe. Jede Hilfe kam zu spät.

Garmisch-Partenkirchen - Tragisches Ende eines Vater-Sohn-Ausflugs: Ein 65-jähriger Mann aus Göppingen ist am Donnerstag auf der Zugspitze 150 Meter in die Tiefe gestürzt, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die beiden Bergsteiger begannen ihre geplante Tour an der Höllentalangerhütte, auf der sie tags zuvor bereits übernachteten.