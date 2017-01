60.000 Euro Schaden Brandstiftung in Bamberger Bordell

Bamberg - Unbekannte haben am späten Samstagabend in einem Bordell im Bamberger Hafengebiet Feuer gelegt. Die drei Bewohnerinnen des Hauses blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr nach dem Notruf an dem Gebäude eintraf, standen die beiden Wohnungen im Erdgeschoss bereits in Flammen.