520 neue Stellplätze in Tiefgarage Thomas-Wimmer-Ring: Mega-Baustelle ab Februar

Das Projekt feiert bald sein Zehnjähriges. 2007 hatte der Stadtrat beschlossen, das marode Fina-Parkhaus in der Hildegardstraße durch eine Tiefgarage am Thomas-Wimmer-Ring zu ersetzten. Den Zuschlag dafür erhielt die Firma Wöhr+Bauer. In einem Schreiben an den BA hat der Investor jetzt mitgeteilt, es müsse näher untersucht werden, ob schmalere Fahrbahnen den Verkehr bewältigen könnten. Damit werde sich der Stadtrat befassen – die Gestaltung der Oberfläche sei nicht Gegenstand des Bebauungsplanes.

"Damit der Altstadtring schmaler werden kann, sollten vor allem die Bus-Parkplätze am Thomas-Wimmer-Ring verschwinden", ergänzt BA-Planungssprecher Wolfgang Püschel (SPD). Die Anwohner treiben Fragen um, wie: Welche Bäume werden gefällt? Wo werden die Eingänge zur Tiefgarage sein? Wird es eine Fußgängerunterführung geben?

Auf der Bezirksausschuss-Sitzung in der vergangenen Woche haben Vertreter von Wöhr+Bauer versprochen, im Februar eine Internet-Seite mit Infos zum Projekt einzurichten, auf der auch Bürgerfragen beantwortet werden. Am 8. Februar, 18 Uhr, gibt es außerdem einen Bürgerinformationsabend im Hofbräuhaus.

Es kann gut sein, dass man beim Spatenstich auf eine Bombe trifft

Der BA-Chef Neumer ist trotzdem etwas besorgt: "Überall, wo etwas Neues entsteht, gibt es massiven Widerstand", sagt er. "Uns ist es wichtig, dass die Baustelle so gut wie möglich funktioniert. Einige Eigentümer sind sauer, weil sie eine Wertminderung ihrer Wohnung befürchten."

Die Tiefgaragen-Baustelle ist auch in ihrer Statik anspruchsvoll, denn darüber rollt weiter viel Verkehr. Neumer geht außerdem davon aus, dass bei der Grabung altes Kriegsmaterial zum Vorschein kommen wird: "Vor dem Krieg war am Isartor alles dicht bebaut. Für den Bau des Altstadtrings wurde hier ein halbes Viertel abgerissen. Es kann gut sein, dass man nach dem ersten Spatenstich bald auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg stößt".