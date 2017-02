Auch nach dem Seitenwechsel hielten beide Teams das Tempo hoch. In der 26. Minute war es Patrick Hager, der die Gäste mit seinem zweiten Treffer in Führung brachte. München hatte aber die perfekte Antwort parat und glich nur eine Minute später durch Michael Wolf aus.

Nachdem den Kölnern ein Treffer wegen Torhüterbehinderung aberkannt wurde, schnürte auch Michael Wolf seinen Doppelpack (40.). Mit der knappen 3:2-Führung für das Jackson-Team ging es in die zweite Pause. 47 Sekunden nach Beginn des letzten Drittels legte Richie Regehr das 4:2 nach.

Maxi Kastner sorgte sechs Minuten vor Schluss mit seinem Treffer zum 5:2 für die Vorentscheidung. In den letzten Minuten ließ die Münchner Defensive um den gut aufgelegten Danny aus den Birken keinen Gegentreffer mehr zu, sodass es beim verdienten 5:2-Erfolg der Münchner blieb.

Berlin erreicht Vor-Play-offs

Die Eisbären Berlin verlängerten ihr Play-off-Abonnement doch noch. Der kriselnde DEL-Rekordmeister sicherte sich durch ein 5:4 gegen den ERC Ingolstadt am vorletzten Hauptrundenspieltag den Einzug in die Vor-Play-offs und geht damit zum 16. Mal in Folge in die Meisterrunde.

Auch für die Straubing Tigers geht die Saison nach der Hauptrunde aller Voraussicht nach weiter. Nach dem 1:2 nach Penaltyschießen gegen die Schwenninger Wild Wings liegen die Niederbayern vor dem letzten Spieltag drei Punkte und elf Tore vor dem Tabellenelften Düsseldorfer EG. Der DEG nutzte das 2:1 im kleinen Rheinderby gegen die Krefeld Pinguine wohl nichts mehr. Nur noch ein Eishockey-Wunder könnte die Düsseldorfer auf Platz zehn führen.

An der Tabellenspitze festigte Adler Mannheim mit seinem zwölften Sieg in Folge Platz eins. Nach dem 4:1 bei den Augsburger Panthern liegt der siebenmalige deutsche Meister weiter zwei Punkte vor Titelverteidiger Red Bull München.

Die Nürnberg Ice Tigers behaupteten mit dem 6:4 gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven den dritten Platz. Vizemeister Grizzlys Wolfsburg bleibt nach dem 4:2 gegen die Iserlohn Roosters Fünfter. Auch der Sechste Augsburg hat die Viertelfinalteilnahme bereits sicher. Die Vor-Play-offs erreicht haben auch Ingolstadt und Bremerhaven.