Weiteres Highlight: Die Halbzeitshow von Superstar Lady Gaga. Die bekennende Trump-Gegnerin richtete am Anfang ihrer 14-minütigen, bombastischen Performance einen patriotischen Appell an die Vereinigten Staaten. Die 30-Jährige sang ein paar Zeilen aus den Titeln "This Land Is Your Land" von Woody Guthrie sowie "God Bless America" von Irving Berlin und rief in Anlehnung an den umstrittenen Einreisestopp von US-Präsident Trump "Freiheit für Alle", bevor sie sich vom Dach des NRG Stadium in Houston auf die Bühne abseilte. Viele Fans hatten sich zwar deutlichere Kritik an Trump gewünscht, die Botschaft war jedoch unmissverständlich.